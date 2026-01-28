Werder: Innenverteidiger Pieper fällt "mehrere Wochen" aus

Werder Bremen muss in der sportlichen Krise "mehrere Wochen" ohne Innenverteidiger Amos Pieper auskommen. Der 28-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage bei Bayer Leverkusen eine tiefe Fleischwunde am rechten Knie zugezogen und musste sich nun "einem kleinen Eingriff unterziehen", wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten.

"Da Amos über größere Beschwerden am Knie geklagt hatte, folgten weitere Untersuchungen, in deren Verlauf eine Infektion festgestellt wurde, die den Eingriff notwendig gemacht hat", sagte Horst Steffen. Pieper hatte bereits am Dienstagabend beim 0:2 gegen die TSG Hoffenheim wegen der Verletzung gefehlt: "Erfreulicherweise wurde dabei kein struktureller Schaden im Knie festgestellt. Wir hoffen, dass Amos schnellstmöglich wieder fit wird."

Werder wartet in der Bundesliga seit neun Spielen auf einen Sieg, die Mannschaft ist in der Tabelle auf Rang 15 abgerutscht. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Hanseaten auf Borussia Mönchengladbach.