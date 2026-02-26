Werder ohne Mbangula gegen Heidenheim

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im wegweisenden Kellerduell mit Schlusslicht 1. FC Heidenheim auf Samuel Mbangula verzichten. Der belgische Offensivspieler fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel vorerst aus und wird die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen.

Eine MRT-Untersuchung bestätigte die Blessur, nachdem der 22-Jährige die Trainingseinheit am Mittwoch vorzeitig abgebrochen hatte. Zur genauen Ausfallzeit machte der Verein in seiner Mitteilung am Donnerstag keine Angaben.

"Samuel verfügt über sportliche Qualitäten, auf die wir für die anstehenden Herausforderungen gerne zurückgegriffen hätten. Daher hoffen wir umso mehr, dass er schnellstmöglich wieder für uns auflaufen wird", sagte Werder-Coach Daniel Thioune.

Mbangula hatte zuletzt beim 1:2 beim FC St. Pauli den Treffer der Bremer eingeleitet und kommt auf insgesamt 21 Einsätze in der laufenden Spielzeit. Werder wartet seit 13 Partien auf einen Sieg und ist mit nur 19 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht - nur der kommende Gegner Heidenheim steht vor dem 24. Spieltag schlechter da.