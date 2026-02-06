Werner über Gruda: "Für alle Planungen eine Option"

Ole Werner hält sich bezüglich eines ersten Einsatzes von Neuzugang Brajan Gruda alle Optionen offen. "Brajan ist fit, steht komplett im Saft. Er ist sofort für alle Planungen eine Option", sagte Werner am Freitag vor dem Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Der Fußball-Bundesligist hatte am Deadline Day für einen der namhaftesten Bundesliga-Transfers des Winters gesorgt. Gruda kam vom englischen Klub Brighton & Hove Albion per Leihe bis zum Saisonende. Ob der 21-Jährige am Sonntag in der Startelf stehen oder als Joker zum Einsatz kommen wird, ließ Werner offen. Gruda sei ein "typischer Straßenfußballer" mit der gewissen "Schlitzohrigkeit".

Nachdem am Freitagvormittag bekannt geworden war, dass Xaver Schlager seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern wird, drückte auch Werner sein Bedauern aus: "Uns war klar, dass Xaver sich mit dem Gedanken trägt, etwas anderes zu probieren. Ich finde es legitim, auch wenn wir uns das anders gewünscht hätten."

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 müsse RB wieder "zu einer anderen Klarheit finden", sagte Werner. "Fakt ist, wir haben in den letzten Wochen nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben." In Köln muss Werner weiterhin auf Castello Lukeba, Assan Ouédraogo und Suleman Sani verzichten.