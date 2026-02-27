Werner und Leipzig wollen "geiler Atmosphäre" trotzen

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat RB Leipzig zuletzt zwei bittere Rückschläge hinnehmen müssen, dennoch geht Trainer Ole Werner voller Vorfreude an die kommende Aufgabe. "Das ist ein Auswärtsspiel, auf das man sich freut. Weil es eine geile Atmosphäre ist und es cool ist, dass so ein Verein wieder in der Bundesliga ist", sagte Werner vor dem Gastspiel der Sachsen beim Hamburger SV am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Vor der Heimstärke des Gegners ist Werner, der auch schon mit Holstein Kiel und Werder Bremen in Hamburg gespielt hat, gewarnt. Das Volksparkstadion sei "schon ein besonderer Rahmen", befand Werner: "Aber es liegt an einem selber, ob man das zu einem Faktor werden lässt oder durch die eigene Leistung dafür sorgt, dass es nicht ganz so laut ist, wie es sonst der Fall ist."

Nach einem unnötigen Remis gegen Abstiegskandidat VfL Wolfsburg hatte Leipzig zuletzt gegen Borussia Dortmund ganz spät den Ausgleich zum 2:2 kassiert. Mit der Form seiner Mannschaft ist der Trainer dennoch zufrieden. "Das war eine Leistung, die für mehr reichen muss als den einen Punkt, der es am Ende wurde", sagte Werner und schloss: "Du musst in beiden Strafräumen effektiver sein, das ist unser Auftrag für unser Spiel am Sonntagabend in Hamburg."