Wolfsburg: Rückendeckung für Trainer Simonis

Nach der bitteren Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hat Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz Trainer Paul Simonis erneut den Rücken gestärkt. "Wir werden gemeinsam in die nächsten Tage gehen. Wir haben ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust, das werden wir gemeinsam angehen", sagte Schindzielorz auf die Frage, ob Simonis auch im Spiel bei Werder Bremen am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky) noch an der Seitenlinie stehen werde.

Simonis sprach von einer "schwierigen Zeit". "Ich hatte letzte Saison eine sehr einfache Saison mit vielen Siegen", sagte der Coach, der in der vergangenen Spielzeit noch in den Niederlanden gearbeitet hatte. Die aktuelle Saison sei deutlich schwerer für ihn.

Beim 2:3 (1:1) gegen Hoffenheim reichten zwei Treffer von Mohammed Amoura (14., 56.) nicht aus. Wouter Burger (31., 62.) und Grischa Prömel (50.) sorgten für die nächste schmerzhafte Heimpleite der Niedersachsen.