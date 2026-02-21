Wolfsburger Krise verschärft sich

Die Krise des VfL Wolfsburg hat sich weiter zugespitzt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer unterlag dem FC Augsburg nach zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0) und bleibt somit auch im sechsten Spiel in Serie ohne Sieg.

Die Niedersachsen können am Sonntag auf den Relegationsplatz abrutschen und befinden sich mehr denn je im Abstiegskampf. Noch nie stand der VfL nach 23 Spieltagen so schlecht da. Die Wölfe sind in der Rückrunde weiterhin ohne Sieg.

Yannick Gerhardt (41.) und Kento Shiogai (71.) brachten Wolfsburg zweimal in Führung, doch Rodrigo Ribeiro (59.), Michael Gregoritsch (87., Handelfmeter) und Elvis Rexhbecaj (90.+3) drehten die Begegnung. Augsburg verabschiedet sich damit immer weiter von der Abstiegszone.

VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler stellte sich vor dem Anpfiff noch hinter Bauer. "Die Entscheidung kam aus Überzeugung, die ist weiterhin da. Von daher stellt sich die Frage nicht", sagte Schwegler.

Bauer erwartete ein "zähes Spiel". Damit lag er richtig. Beide Mannschaften tasteten sich ab, wenn überhaupt übten die Gäste Druck aus. Nach einer Ecke der Augsburger geriet Gerhardt, der für den verletzten Kapitän Maximilian Arnold in die Mannschaft gerückt war, beim Klärungsversuch in Bedrängnis und lenkte den Ball an den Außenpfosten des eigenen Tores.

Nach dem überraschenden Punktgewinn bei RB Leipzig (2:2) hatte man in Wolfsburg Hoffnung geschöpft, die gute Leistung konservieren zu können. Es mangelte jedoch an Kreativität und Offensivstärke. Erst kurz vor der Pause fasste sich Denis Vavro ein Herz und zog aus gut 20 Metern einfach mal ab, Torhüter Finn Dahmen parierte. Die nachfolgende Ecke nutzten die Gastgeber. Ein Schussversuch von Christian Eriksen fand Gerhardt, der per Kopf verwandelte.

Bei seinem Startelf-Debüt erzielte Ribeiro den Ausgleich. Alexis Claude-Maurice schickte den Stürmer aus zentraler Position in den Strafraum, wo Schlussmann Kamil Grabara den Einschlag nicht mehr verhinderte. Es war der erste Treffer für Ribeiro im Trikot des FCA.

Die Augsburger hatten danach mehr vom Spiel, doch erneut schlug Wolfsburg aus dem Nichts zu. Aus der eigenen Hälfte startete Mohamed Amoura und bediente den eingewechselten Shiogai, der den Ball über die Linie stolperte. Doch dann leistete sich Vavro einen Blackout, er klärte unbedrängt im eigenen Strafraum mit der Hand. Doch für den VfL kam es mit dem dritten Gegentreffer noch schlimmer.