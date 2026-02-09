adidas stellt Ball fürs Champions-League-Finale vor

Der Sportartikelhersteller adidas hat den offiziellen Spielball für das Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest vorgestellt. Der Ball soll sich an der Identität der ungarischen Hauptstadt orientieren und "spiegelt den Kontrast und die Harmonie wider, die die Stadt ausmacht", heißt es in der Mitteilung von adidas am Montag.

"Im Zentrum des Balldesigns steht eine violette, metallische Grundfarbe, veredelt durch ein Pigment-Finish, das je nach Licht, Blickwinkel und Bewegung seine Nuancen verändert. Das graphische Design ist von der charakteristischen Jugendstil-Architektur Budapests inspiriert", teilte das Unternehmen mit: "Fließende Texturen und leuchtende Akzente sollen an Flüsse, Brücken und die nächtlich erleuchteten Straßen der Weltstadt erinnern."

Der Ball wird ab der K.o.-Phase der Königsklasse eingesetzt. 2026 markiert zudem das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft von adidas mit der Champions League.