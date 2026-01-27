Blaswich oder Omlin? Hjulmand lässt Torwart-Frage offen

Nach der Verpflichtung von Jonas Omlin hat Trainer Kasper Hjulmand einen offenen Konkurrenzkampf um den Platz im Tor beim Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen ausgerufen. Janis Blaswich werde am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum Abschluss der Ligaphase in der Champions League gegen den FC Villarreal beginnen, "er ist die Nummer eins", sagte der Däne und ergänzte: "Und dann sehen wir. Es geht um Leistungen. Natürlich ist es immer möglich."

Stammtorhüter Mark Flekken (32) fällt mit einer Bänderverletzung im rechten Knie noch für einige Wochen aus. Blaswich (34), der im Sommer von RB Leipzig ins Rheinland gewechselt war, stand zuletzt in der Liga gegen Werder Bremen (1:0) zwischen den Pfosten. Omlin kam leihweise von Borussia Mönchengladbach, er ist dank einer Ausnahmeregelung für Torhüter gleich in der Königsklasse spielberechtigt.

Edmond Tapsoba steht dazu vor einem Comeback. Nachdem er angeschlagen vom Afrika-Cup zurückgekehrt war, stand er beim Abschlusstraining am Dienstag wieder auf dem Platz. "Es sieht eigentlich ganz gut aus", sagte Hjulmand, verwies aber auf weitere medizinische Untersuchungen im Verlaufe des Tages. Offensivspieler Eliesse Ben Seghir fällt dagegen mit einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk aus.