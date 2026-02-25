BVB in Bergamo: Can beginnt, Schlotterbeck zunächst draußen

Mit Kapitän Emre Can, aber ohne Leistungsträger Nico Schlotterbeck geht Borussia Dortmunds ins Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo. Schlotterbeck, der zuletzt wegen muskulärer Probleme pausiert hatte, sitzt zunächst auf der Bank. Dafür beginnt Can, er bildet mit Waldemar Anton und Ramy Bensebaini die defensive Dreierkette. Luca Reggiani rückt für Can aus der Startelf.

Ansonsten setzt Trainer Niko Kovac beim zweiten Vergleich mit den Italienern am Abend (18.45 Uhr/DAZN) auf bewährte Kräfte. Felix Nmecha und Jobe Bellingham spielen im zentralen Mittelfeld, Julian Ryerson und Daniel Svensson verteidigen rechts bzw. links.

Vorne vertraut Kovac auf Maximilian Beier und Julian Brandt, Serhou Guirassy ist die einzige Sturmspitze. Guirassy und Beier hatten beim 2:0 im Hinspiel die Treffer erzielt. Bei Bergamo beginnt unter anderem der frühere Schalker Sead Kolasinac.