Champions League: Bayern gegen Bergamo, Bayer fordert Arsenal

Bayern München trifft im Achtelfinale der europäischen Fußball-Königsklasse auf Borussia Dortmunds Bezwinger Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen bekommt es mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal um Kai Havertz zu tun. Dies ergab die Auslosung am Freitag im Schweizer Nyon.

Nach dem schmerzlichen Aus des BVB in den Champions-League-Playoffs sind der deutsche Rekordmeister und der Vizemeister die einzigen verbliebenen Bundesliga-Teams im Wettbewerb. Die Runde der letzten 16 wird am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Die Bayern treten zunächst auswärts in Italien an, Leverkusen hat im Hinspiel Heimrecht.

Den 4:1-Erfolg von Bergamo im Playoff-Rückspiel gegen Dortmund sieht Bayerns Sportvorstand Max Eberl als eine "große Warnung" an. "Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind ja von der Struktur, von der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut", sagte Eberl bei Sky: "Also eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist, aber wir wollen weiterkommen." Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte die Ambitionen der Münchner. "Wenn wir unsere Energie und unsere Performance auf den Platz bringen, dann haben wir sicher eine Chance", sagte er.

Sollten sich die Münchner durchsetzen, wartet dann ein echter Kracher - es geht gegen Manchester City oder Real Madrid, die schon im Achtelfinale aufeinander treffen. Leverkusen würde in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon oder Überraschungsteam Bodö/Glimt erwarten.

Auch ein Duell zwischen dem FC Bayern von Coach Vincent Kompany und Leverkusen um Trainer Kasper Hjulmand war möglich gewesen, dazu kommt es nun nicht. "Ich habe mich gefreut", sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes, internationale Gegner zu bekommen, sei das, "wofür man in der Champions League antritt". Arsenal sei in der Königsklasse und der Premier League "vielleicht der Top-Favorit auf den Titel. Da müssen alle Sachen passen, aber dann sind wir in der Lage, ihnen das Leben schwer zu machen", betonte er.

Die Bayern hatten sich als Tabellenzweiter der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Leverkusen setzte sich in den Playoffs gegen Olympiakos Piräus durch.