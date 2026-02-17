Champions League - BVB wehrt sich gegen Bergamo-Auflagen: "Eklatanter Wertebruch"

Für das Rückspiel in der Champions League in Bergamo schließt Atalanta einige BVB-Fans vom Ticketverkauf aus. Das sorgt für Unmut in Dortmund. Borussia Dortmund wehrt sich gegen den Ausschluss "bestimmter Personengruppen" für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs bei Atalanta Bergamo am 25. Februar. "Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar", teilte der Verein am Dienstag mit: "Sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs." CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Gemäß einer Auflage der Stadt Bergamo sollen nicht in Deutschland geborene Fans oder BVB-Fans ohne Wohnsitz in Deutschland keine Tickets kaufen dürfen. Der BVB "hat sich ausdrücklich und entschieden gegen diese Auflagen ausgesprochen, um allen Fans den Besuch unseres Auswärtsspiels zu ermöglichen", hieß es in der Mitteilung. Im "intensiven Austausch mit Atalanta Bergamo sowie der UEFA" soll kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Den Dortmundern stehen 1300 Eintrittskarten zu.

Kovac über BVB: "Auf einem guten Weg" Sportlich sieht Trainer Niko Kovac Borussia Dortmund nach Monaten, in denen häufig das Ergebnis, aber nicht die Leistung stimmte, auf einem guten Weg. "Viele Sachen funktionieren, viele Sachen stimmen. Wir spielen erfolgreich, wir schießen viele Tore, sind variabel. Wir verteidigen gut", sagte Kovac. Das sei "der moderne Fußball", betonte Kovac vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video), er warnte aber auch: "Die Balance muss stimmen." Gegen eine Mannschaft wie Bergamo müsse der BVB "hinten sicher stehen, um vorne die Chancen zu nutzen".

