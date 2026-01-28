Champions League: Frankfurt verliert zum Abschied

Eintracht Frankfurt hat sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Der zuletzt aus der Form geratene Fußball-Bundesligist verlor im Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 0:2 (0:0).

Die Partie zum Abschluss der Ligaphase war noch nicht die letzte unter Interimstrainer Dennis Schmitt: Das aktuelle Trainerteam werde auch am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) noch auf der Bank sitzen, ließ Sportvorstand Markus Krösche am Mittwochabend wissen. Medienberichten zufolge steht die Eintracht vor einer Verpflichtung des spanischen Trainers Albert Riera.

Für die Londoner trafen der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani (47.) und Dominic Solanke (77.), sie sorgten für den direkten Einzug der Spurs ins Achtelfinale. Die Frankfurter konzentrierten sich beim Abschied aus der Königsklasse, für die sich die Eintracht vergangene Saison zum ersten Mal über die Liga qualifiziert hatte, vor allem aufs Verteidigen und traten offensiv nur sporadisch in Erscheinung. Die SGE war bereits vor der Partie sicher ausgeschieden.

Die Frankfurter wollten sich mit einer couragierten Leistung auch die Gunst der Fans zurück erkämpfen, waren nach nicht einmal 120 Sekunden aber das erste Mal im Glück. Der ehemalige Leipziger Xavi Simons traf, sein Tor zählte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld aber nicht (2.). Wilson Odobert (29.) mit einem Pfostentreffer und erneut Simons nach einem schlimmen Fehlpass von Keeper Kaua Santos (30.) vergaben gegen die sehr defensiv aufgestellte Eintracht weitere Chancen.

Die beste Möglichkeit der Gastgeber ließ Hugo Larsson liegen, der Schwede traf bei seinem Versuch die Latte (45.). Nach dem Seitenwechsel ließ Frankfurt den Gästen nach einem Freistoß zu viel Platz, Cristian Romero legte per Kopf in die Mitte, wo Kolo Muani den Ball über die Linie stolperte - und sich ein Pfeifkonzert in seinem alten "Wohnzimmer" abholte.