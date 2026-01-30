Champions League: Kein Duell zwischen BVB und Bayer

Kein deutsches Duell in der Königsklasse: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gehen sich in den Play-offs der Champions League aus dem Weg. Wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab, bekommt es der BVB stattdessen mit dem italienischen Klub Atalanta Bergamo zu tun. Leverkusen trifft wie bereits in der Ligaphase (0:2) auf Olympiakos Piräus aus Griechenland. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt.

Ein deutsches Duell ist dafür aber im Achtelfinale möglich: Der FC Bayern, der sich als Zweiter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat, trifft auf den Sieger einer der beiden Begegnungen. Auch ein Kräftemessen mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal wäre für Dortmund und Leverkusen im Achtelfinale möglich.

Leverkusen hatte sich mit zwölf Punkten als 16. für die K.o.-Phase qualifiziert, der BVB (11) landete nach einer Niederlage gegen Inter Mailand am Mittwoch (0:2) auf Rang 17 - und damit im gleichen Pfad wie die Werkself. Bayer muss zunächst auswärts in Piräus ran, der BVB bestreitet das Hinspiel vor den eigenen Fans.

Zu einem schnellen Wiedersehen kommt es dafür in Lissabon zwischen Benfica und Rekordsieger Real Madrid. Die Portugiesen von Startrainer José Mourinho hatten sich am Mittwoch durch ein 4:2 gegen die Königlichen inklusive eines dramatischen Finals und eines Torwart-Treffers von Anatolij Trubin in die K.o.-Runde gerettet und fordern die Madrilenen nun erneut heraus. Nationalstürmer Nick Woltemade trifft mit Newcastle United auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Titelverteidiger Paris Saint-Germain misst sich mit Ligakonkurrent AS Monaco.

Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Schon im Vorjahr waren die Münchner im Kampf um das Viertelfinale der Königsklasse auf Bayer getroffen. Damals setzte sich der deutsche Rekordmeister locker (3:0, 2:0) durch. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.