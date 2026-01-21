CL: Sané mit Gala noch nicht durch

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat mit Galatasaray Istanbul den vorzeitigen Einzug in die Play-offs der Champions League verpasst. Gegen Atlético Madrid reichte es für den türkischen Rekordmeister nur zu einem 1:1 (1:1), mit einem Sieg hätten Sané und Co. einen Platz unter den Top 24 der Ligaphase sicher gehabt.

Giuliano Simeone, Sohn von Trainer Diego Simeone, brachte Atlético im Rams Park schon nach weniger als vier Minuten in Führung, Marcos Llorente sorgte per Eigentor für den Ausgleich (20.). Zuvor hatte Sané den ehemaligen Freiburger Roland Sallai mit einem Steckpass bedient, dessen flache Hereingabe drückte der Atleti-Verteidiger unglücklich über die Linie. Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der 88. Minute eingewechselt.

Galatasaray steht bei zehn Punkten und muss am letzten Spieltag in einer Woche bei Manchester City ran. Atlético (13 Punkte) hat mit einem Sieg gegen FK Bodö/Glimt noch Chancen auf die Top acht, die direkt ins Viertelfinale einziehen.