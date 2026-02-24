Dortmund: Schlotterbeck und Can fliegen mit nach Italien

Borussia Dortmund kann im Play-off-Rückspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can planen. Das Abwehrduo stand beim Abschlusstraining am Dienstag mit auf dem Platz und flog auch am Nachmittag mit dem BVB nach Italien, wo es am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse geht.

Am Wochenende hatte Trainer Niko Kovac in Leipzig (2:2) seinen Verzicht auf Schlotterbeck als "Vorsichtsmaßnahme" begründet. Can, der wie Schlotterbeck bereits das Hinspiel gegen Bergamo verpasst hatte, fehlte zuletzt wegen Adduktorenproblemen.

Dortmund reist mit einem 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Bergamo. Am Samstag steht der Bundesliga-Kracher gegen Rekordmeister Bayern München an.