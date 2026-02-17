Emotionale Botschaft beim Torjubel: Guirassy trauert um Nichte

Erst eiskalt, dann hochemotional: Stürmer Serhou Guirassy von Borussia Dortmund hat sein Tor beim 2:0 (2:0)-Sieg im Play-off-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo seiner verstorbenen Nichte Aissata gewidmet. "Ja, es ist so, wir haben eine sehr traurige Nachricht in unserer Familie erhalten", sagte Guirassy nach Abpfiff bei Prime Video: "Und zwar ist jemand verstorben."

Nach seinem Führungstreffer hatte der 29-Jährige in der 3. Minute sein Trikot hochgezogen, auf einem gelben Unterziehshirt stand die emotionale Botschaft: "Aissata Guirassy. Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen." Die Nachricht solle seinen älteren Bruder unterstützen, verriet Guirassy. "Wir stehen ihm bei und sind für ihn da."

Zudem schickte er mit einer Geste einen Gruß in den Himmel. "So ist das Leben, man muss stark sein, denn irgendwann sterben wir alle", sagte Guirassy, der auch das 2:0 von Maximilian Beier (42.) vorbereitete und damit zum Matchwinner wurde.