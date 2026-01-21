FC Bayern: Kimmich gibt Startelf-Comeback

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich gibt nach über einem Monat sein Startelf-Comeback bei Bayern München. Der DFB-Kapitän steht im Champions-League-Heimspiel (21.00 Uhr/DAZN) gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien in der Anfangsformation von Trainer Vincent Kompany. Kimmich war wegen einer Sprunggelenksverletzung seit Mitte Dezember ausgefallen, im Liga-Spiel bei RB Leipzig (5:1) war er zuletzt bereits eingewechselt worden.

Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zu der Partie gegen die Sachsen vier Änderungen an seiner Startelf vor. Kimmich rückt für Leon Goretzka in die Mannschaft, Min-Jae Kim ersetzt Dayot Upamecano, der krankheitsbedingt im Kader fehlt. Zudem beginnen Raphael Guerreiro und Michael Olise anstelle von Hiroki Ito und Serge Gnabry, Jamal Musiala sitzt nach seinem Comeback in Leipzig erneut auf der Bank. Mit einem Sieg können die Münchner den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen.