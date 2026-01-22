Flick bangt um verletzten Europameister Pedri

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick hat den Sieg in der Champions League bei Slavia Prag (4:2) wahrscheinlich teuer erkauft. Schlüsselspieler Pedri musste nach rund einer Stunde mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Laut spanischen Medien wird der 23 Jahre alte Europameister von 2024 mehrere Wochen ausfallen.

"Ich weiß nicht genau, was er hat", sagte Flick, der die Verletzung am Spielfeldrand sichtlich erschrocken zur Kenntnis genommen hatte, nach der Partie: "Wir müssen abwarten, um Gewissheit zu haben. Aber das ist keine gute Nachricht."

Als Tabellenneunter hat Barcelona das direkte Weiterkommen noch im Visier. "Wir sind nicht gut in die Champions League gestartet, aber wir haben noch die Chance auf die besten Acht. Das ist es, was wir wollen", äußerte Flick.