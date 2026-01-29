Kovac geduldig mit Guirassy: "Werden ihm helfen"

Wieder eine Großchance, wieder kein Treffer. Doch Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac bleibt auch nach der 0:2 (0:0)-Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand geduldig mit seinem aktuell glücklosen Torjäger Serhou Guirassy.

"Da muss er gegen ankämpfen und wir beziehungsweise seine Mitspieler werden ihm helfen", sagte Kovac, der zuvor der guten Gelegenheit in der 11. Spielminute etwas nachgetrauert hatte. Freistehend konnte der Stürmer den Ball nicht richtig verarbeiten, die Chance verpuffte.

Die Niederlage gegen Inter, die das Verpassen der direkten Achtelfinal-Qualifikation besiegelte, machte Kovac aber an der gesamten Teamleistung fest. "Ich hatte das Gefühl, dass wir zu viel Respekt hatten, was überhaupt nicht nötig war", sagte der Kroate: "Klar, es ist Inter Mailand, aber wir haben auch Qualitäten."

Nun werden die Dortmunder Profis neben der Vorbereitung auf die Bundesliga-Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Heidenheim auch in Richtung Nyon blicken. In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) werden am Freitag (12.00 Uhr) die Play-off-Duelle ausgelost. Mögliche Gegner für den BVB sind dann Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo.