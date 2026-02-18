Kovac: 2:0 gegen Bergamo ist keine Garantie fürs Weiterkommen

Trainer Niko Kovac hat nach dem Sieg von Borussia Dortmund im Hinspiel der Play-offs der Champions League gegen Atalanta Bergamo vor der kommenden Aufgabe in Italien gewarnt. Das 2:0 (2:0) sei "keine Bank", in Bergamo erwarte den BVB am nächsten Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) "ein "kleines Stadion, gute Unterstützung, gute Fans."

Das Duell ums Ticket fürs Achtelfinale "wird sicherlich ein heißer Tanz werden", betonte der Kroate. Beim souveränen Erfolg im Hinspiel hatte Serhou Guirassy (3.) den BVB gleich zu Beginn in Führung geköpft. "Wenn er ein frühes Tor fällt, kann vieles passieren", sagte Kovac: "Wir sind gewarnt, und wir müssen alles investieren, genauso wie diesmal auch, genauso viel, nicht weniger, dann können wir es schaffen."

In Dortmund war der BVB deutlich überlegen, doch neben Guirassy traf nur Maximilian Beier (42.). Bergamo hingegen hatte keine nennenswerte Torchance.

Meistert Dortmund die Play-offs, geht es im Achtelfinale sicher gegen einen großen Titelanwärter: Bayern München oder der FC Arsenal sind die möglichen Gegner.