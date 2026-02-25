Mbappé nicht im Kader von Real gegen Benfica

Real Madrid muss im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten. Der 27-Jährige steht für die Begegnung am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) aufgrund von Knieproblemen nicht im Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters.

Trainer Alvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen "bereit zu spielen". Madrid hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen, die Partie in Lissabon war von mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen Torschütze Vinicius Junior überschattet worden.

Mbappé führt mit 13 Treffern die Torjägerliste der laufenden Champions-League-Saison an. Damit war er für über 60 Prozent der Tore seines Teams verantwortlich. Der französische Nationalspieler hatte schon im Dezember über Knieprobleme geklagt.