Prestianni wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe

Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon hat sich gegen die gegen ihn erhobenen Rassismusvorwürfe zur Wehr gesetzt. "Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen Vinicius Junior gerichtet habe, der leider das, was er zu hören glaubte, missverstanden hat", schrieb der 20 Jahre alte Argentinier bei Instagram: "Ich war niemals gegenüber irgendjemandem rassistisch."

Zuvor war das Play-off-Hinspiel in der Champions League zwischen Prestiannis Klub und Real Madrid (0:1) von einem Eklat überschattet worden, das Spiel musste sogar unterbrochen werden. Prestianni soll Real-Star Vinicius nach dessen Traumtor mit anschließendem Jubel beleidigt haben, bei dem Wortgefecht hielt sich der Argentinier das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, vor allem Vinicius und Teamkollege Kylian Mbappé waren außer sich.

"Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind", schrieb Vinicius bei Instagram. Mbappé meinte nach der Partie: "Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen".