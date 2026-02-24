Real ohne Mbappé gegen Benfica

Real Madrid muss im Play-off-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Benfica Lissabon auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten. Der französische Nationalspieler laboriert an einer Knieblessur und fällt für das Duell im Bernabéu aus, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Mannschaftskreisen erfuhr.

Madrid geht mit einem 1:0-Vorsprung aus der Vorwoche in die Partie, die in Lissabon von mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen Reals Torschütze Vinicius Junior überschattet worden war. Trainer Álvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen "bereit zu spielen".

Wenige Stunden später entschieden die Verantwortlichen jedoch, den besten Saison-Torschützen der Königlichen zu schonen. Mbappé führt mit 13 Treffern die Torjägerliste der laufenden Champions-League-Saison an. Der 25-Jährige laboriert seit Wochen an einer Verletzung der Außenbänder im linken Knie, die ihn bereits vor der Weihnachtspause beeinträchtigt hatte. Bei der 1:2-Niederlage gegen Osasuna in der Liga am vergangenen Samstag wirkte Mbappé gehemmt und konnte seine gewohnte Dynamik nicht entfalten.