Viererpack möglich: Blaswich heiß auf Bayern

Ein Duell in der Liga, das Halbfinale im DFB-Pokal - und dazu noch zwei weitere Achtelfinalpartien in der Königsklasse? Der mögliche Viererpack gegen Bayern München besitzt für Bayer Leverkusens Torhüter Janis Blaswich einen besonderen Reiz. Eine solche Konstellation habe er noch nie gehabt, "aber auf diese Herausforderung würde ich mich sehr, sehr freuen", sagte der 34-Jährige. Die Werkself müsse zunächst jedoch im zweiten Play-off-Duell mit Olympiakos Piräus am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) das Achtelfinale erreichen.

In der Bundesliga empfängt Leverkusen den FC Bayern am 14. März. Bei einem Weiterkommen in der Champions League ginge es gegen den FC Arsenal oder wie im Vorjahr erneut gegen die Bayern (10./11. und 17./18. März). Ausgelost wird am Freitag. Im April steht in der BayArena zudem das Pokal-Halbfinale an.

Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand wollte sich mit den möglichen "bayerischen Wochen" aber noch nicht beschäftigen. Er werde die Frage nicht beantworten, man dürfe diese nach der Partie gegen Piräus "vielleicht und hoffentlich" noch einmal stellen. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel warnte er vor verfrühter Euphorie.

"Es ist ein gutes Resultat, aber es ist auch gefährlich. Wir müssen unbedingt unsere beste Leistung zeigen", sagte der Däne, der gegen die Griechen wohl auf Malik Tillman verzichten muss. Er glaube nicht, dass der Offensivspieler nach einem Tritt auf den Fuß am Wochenende gegen Union Berlin (0:1) spielen könne, sagte Hjulmand: "Es sieht nicht richtig gut aus." Eine Entscheidung soll nach einer weiteren Untersuchung am Dienstag fallen.