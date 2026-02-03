Hoeneß fordert "größtmöglichen Respekt" vor Kiel

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat den Titelverteidiger eindringlich vor Zweitligist Holstein Kiel gewarnt. "Holstein Kiel hat nichts zu verlieren, die Historie im Pokal hat gezeigt, dass wir mit größtmöglichem Respekt an die Partie herangehen müssen", sagte Hoeneß vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in Kiel.

Ohnehin habe der Pokal "eigene Gesetze", betonte der VfB-Coach und erinnerte seine Mannschaft daran, dass Kiel in dieser Saison schon "zweimal einen Bundesligisten rausgeworfen hat und mit der Underdog-Rolle sehr gut zurechtkommt. Es wird sehr anspruchsvoll werden."

In der zweiten Runde hatten die Störche 1:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen. Im Achtelfinale schaltete Kiel den Nordrivalen Hamburger SV 4:2 i.E (1:1 n.V.) in dessen Stadion aus. Unvergessen bei Holstein ist zudem der 13. Januar 2021, als der damalige Zweitligist den großen FC Bayern in der zweiten Runde aus dem Pokal warf (6:5 i.E./2:2 n.V.).

Auch der VfB hat nicht gerade die beste Bilanz gegen die Kieler. In bislang sechs Pflichtspielen gab es nur zwei Siege bei drei Niederlagen und einem Remis. Das hatte es vor knapp einem Jahr im Bundesliga-Duell (2:2) gegeben. "Das Spiel war nicht gut, aber das ist nicht so sehr im Kopf", sagte Hoeneß.

Verzichten müssen die Schwaben kurzfristig auf Niko Nartey, der am Sonntag beim 1:0 gegen Freiburg angeschlagen ausgewechselt wurde. Für Dan-Axel Zagadou und Tiago Tomas kommt das Spiel zu früh. Ein Fragezeichen steht noch hinter Ersatzkeeper Fabian Bredlow.