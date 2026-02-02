Maza fehlt Bayer - Hjulmand mit Titelhoffnungen

Bayer Leverkusen muss im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Offensivspieler Ibrahim Maza verzichten. Der 20-Jährige wird den Rheinländern am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den FC St. Pauli aufgrund von Knieproblemen fehlen. Das bestätigte Trainer Kasper Hjulmand am Montag. Maza hatte bereits am Wochenende das Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (3:1) verpasst.

Es sei "kein großes Ding", sagte Hjulmand: "Wir hatten eigentlich Hoffnung für dieses Spiel. Aber es geht nicht." Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) könnte Maza in der Liga bei Borussia Mönchengladbach wieder dabei sein, "wenn alles gut läuft".

Den DFB-Pokal sehen die Verantwortlichen und Profis im Rheinland derweil als größte Titelchance in dieser Saison. "Ich liebe diesen Wettbewerb, der Pokal ist echt geil", sagte Hjulmand. "Die Spieler und ich sind sehr, sehr motiviert, etwas zu gewinnen. Meine Kinder fragen immer: Was hast du gewonnen? Es ist wichtig, etwas zu gewinnen - und hier gibt es eine Möglichkeit."

Im Vorjahr war Leverkusen im Halbfinale beim damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld überraschend ausgeschieden. Über die Blamage in der Vorsaison sei im Vorfeld des Duells mit St. Pauli aber "überhaupt nicht" gesprochen worden, betonte Hjulmand, der erst seit Sommer Trainer im Rheinland ist.