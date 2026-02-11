"Extrem bitter" und "sehr stolz": Gefühlschaos bei der Hertha

Fabian Reese war in eine dicke Hertha-Decke gehüllt, als er über das schlimme Ende dieses packenden DFB-Pokal-Viertelfinales seiner Hertha sprach. "Im Elfmeterschießen zu verlieren, ist extrem bitter. Gerade nach der Leistung, die wir gezeigt haben", sagte der Berliner. Dieses 4:5 im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg sei "unglaublich schade", gleichwohl sei er "sehr, sehr stolz auf die gesamte Mannschaft."

Unter dem Strich "überwiegt die Enttäuschung, dass wir verlieren", gab der Kapitän zu. Er selbst hatte in der Verlängerung das 1:1 für die Berliner erzielt (104.). Hertha habe den "sehr starken Bundesligisten Freiburg am Rande der Niederlage" gehabt. Dass es nicht geklappt habe, "macht mich sehr traurig."

Für die Hertha geht somit das Warten aufs Finale im eigenen Stadion weiter. Nur die zweite Mannschaft bestritt einst das Endspiel, verlor aber 1992/93 gegen Bayer Leverkusen.

Nun wollen die Berliner ihre gute Leistung auch am Samstag (13.00) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 bestätigen. "Es wird ein Topspiel, wir müssen regenerieren", sagte Reese: "Wir müssen alles mobilisieren, um diese Energie wieder auf den Platz zu bringen."