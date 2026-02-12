"Riesensehnsucht": Bayern sind heiß auf Berlin

23. Mai, Olympiastadion in Berlin, das große Finale im DFB-Pokal - dieses Jahr soll, nein muss der Fluch des FC Bayern endlich enden. "Wir haben eine Riesensehnsucht", sagte Münchens Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen nach dem 2:0 (0:0) im Viertelfinale gegen RB Leipzig, "wir müssen erstmal im Halbfinale bestehen, aber der ganze Klub will natürlich in dieses Finale, die Sehnsucht nach Berlin ist verdammt groß".

Schließlich ist es schon sechs Jahre her, dass Bayern im Finale des DFB-Pokals stand. "Und das letzte Mal, als wir da gespielt haben, haben wir ohne Zuschauer gespielt", erinnerte sich Dreesen nun: "Das darf man nicht vergessen. Corona-Zeit, so lange ist das schon her."

Für die großen Ansprüche des FC Bayern viel zu lange. Doch dank der Treffer von Stürmerstar Harry Kane (64./Foulelfmeter) und Luis Díaz (67.) geht die Reise des Rekordchampions in dieser Saison weiter. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in allen drei Wettbewerben weiterhin aussichtsreich im Rennen.

"Die ganze Mannschaft ist fit, keiner hat gefehlt", sagte der Belgier bei Sky: "Und dann haben wir so viele Möglichkeiten." Und Kompany hofft, dass all seine Stars wie Kane, Mittelfeldantreiber Joshua Kimmich oder Flügelflitzer Michael Olise auch dann topfit sind, wenn in einigen Wochen die Titel vergeben werden. "Das muss eine Stärke sein in dieser letzten Phase", sagte er.

Den 23. Mai hat sich die Mannschaft jedenfalls im Kalender markiert. "Das ist natürlich ganz klar unser Ziel, dass wir da sind und das Ding dann am Ende auch holen", sagte Abwehrchef Jonathan Tah an seinem 30. Geburtstag.