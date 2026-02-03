Trotz Eiseskälte: Kiel heiß auf Überraschung gegen VfB

Außenseiter Holstein Kiel ist trotz eisiger Temperaturen heiß auf eine Pokalüberraschung gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart. "Wir freuen uns auf ein besonders Spiel", sagte Trainer Marcel Rapp vor der Viertelfinal-Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky): "Es ist nochmal ein anderes Setting. Es ist abends, es kommt live im Fernsehen."

Und es wird bitter kalt. Die schwierigen Witterungsbedingungen sieht Rapp aber nicht zwangsläufig als Vorteil für sein Team. "Grundsätzlich glaube ich, dass es den Jungs egal ist, ob es jetzt minus drei, minus acht Grad oder minus zehn hat", sagte der 46-Jährige: "Natürlich ist es eklig zu spielen. Aber es ist ein besonderes Spiel für uns, aber auch für VfB."

Holstein hat in dieser Saison schon den VfL Wolfsburg und den Hamburger SV aus dem Wettbewerb geworfen, 2021 besiegten die Norddeutschen gar Bayern München und zogen später ins Halbfinale ein. "Wir wollen am Ende das Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen", sagte Kapitän Steven Skrzybski.