Trotz Streik: Pokalspiel in München findet statt

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Rekordsieger Bayern München und RB Leipzig kann trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr wie geplant am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) stattfinden. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt. Aufgrund des Streiks wird die An- und Abreise der 75.000 Zuschauer zu einer besonderen Herausforderung.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG richte "einen Sonderbetrieb ein: Ausschließlich zwischen Marienplatz und Fröttmaning werden von 17.30 Uhr bis Betriebsschluss U-Bahnen in wie bei den Heimspielen des FC Bayern gewohnt enger Taktung fahren - die dazwischen liegenden Bahnhöfe sind für einen Zustieg geöffnet", hieß es in einer Mitteilung der Münchner. Der Bus-Transfer ab der S-Bahn-Station Donnersberger Brücke werde ebenfalls aufgestockt, dazu fahren vom Parkplatz des FC Bayern Campus zusätzliche Busse.

Auch eine Verlegung des letzten der vier Viertelfinals war diskutiert worden. Trotz aller Bemühungen werde es bei der An- und Abreise zu Einschränkungen kommen, hieß es: "Der FC Bayern appelliert an alle Fans, mehr Zeit einzuplanen, im Fall einer Anreise mit dem PKW nach Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zu planen und bittet generell um Verständnis."