Undav in Topform: Nagelsmann "darf auf ihn nicht verzichten"

Ein Tor, eine Vorlage: Nach seiner nächsten Glanzleistung hat Deniz Undav zu einem absoluten Weltstar aufgeschlossen. "Sieht überragend aus, mach mal 'nen Screenshot", scherzte der Torjäger des VfB Stuttgart nach dem 3:0 (0:0) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Zweitligist Holstein Kiel mit Blick auf eine spezielle Statistik gewohnt launig im Sky-Interview.

Nur Kylian Mbappé hat mit 23 Scorern seit Anfang November mehr Torbeteiligungen gesammelt als der deutsche Nationalstürmer, der sich in diesem Zeitraum noch vor anderen Stars wie Bayerns Michael Olise oder Lamine Yamal (FC Barcelona) einreiht. "Überleg mal, welche Namen das sind", staunte Undav: "Dass ich da bin, ist schon eine Ehre."

In der Kieler Kältekammer hatte Undav zuvor mit seinem Führungstreffer (56.) und der Vorlage zum 2:0 von Chris Führich (90.) eine weitere starke Bewerbung Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer abgegeben. "Das ist mein Ziel", sagte Undav: "Man muss Leistung bringen und die bringe ich gerade. Ich treffe, versuche Gas zu geben, um es ihm so schwer wie möglich zu machen."

Wenn es nach seinem Klubtrainer Sebastian Hoeneß geht, führt in der aktuellen Form kein Weg an Undav vorbei. "Er macht nicht nur Tore, er legt sie auch auf. Unglaublich wichtig, für uns ein ganz zentraler Spieler", sagte Hoeneß, der ihm diese Rolle auch im DFB-Team und bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zutraut: "Wenn er so weiter macht, darfst du auf ihn nicht verzichten, dann musst du ihn dabei haben."