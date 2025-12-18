Bayern träumen: "Können Großes erreichen"

Die Einladung seines Trainerkollegen zum Endspiel der Champions League im Mai in Oslo erschien José Barcala ein bisschen voreilig. "Wir können Großes erreichen", sagte der Coach der Fußballerinnen des FC Bayern zwar, doch gewohnt nüchtern ergänzte er: "Aber wir müssen demütig bleiben, Schritt für Schritt gehen und uns immer weiterentwickeln."

Das hat seine Mannschaft in der Gruppenphase der Königsklasse geschafft: Vom demütigenden 1:7 beim FC Barcelona über das 3:2 gegen Titelverteidiger FC Arsenal bis zum 3:0 gegen den norwegischen Pokalsieger Valerenga am Mittwoch, der den Bayern Platz vier und die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale brachte.

Das, sagte Bianca Rech, "ist sehr viel wert". Zum einen ersparen sich die Münchnerinnen den Umweg über die Play-offs, zum anderen gehen sie in der Runde der letzten Acht den Schwergewichten Barca, OL Lyonnes und FC Chelsea aus dem Weg. In der vergangenen Saison war im Viertelfinale gegen Lyon Schluss (0:2, 1:4), diesmal soll es weiter gehen.

"Wir haben das Selbstbewusstsein und auch die Träume und Wünsche, weiterzukommen - und daran glauben wir, egal wer kommt", sagte Rech. Muss Europa diese Bayern fürchten? "Fürchten würde ich nicht sagen", meinte die Chefin schmunzelnd, ehe sie sich doch noch zu einer kleinen Kampfansage hinreißen ließ: "Aber wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir jeden schlagen können da draußen."

Vor allem, wenn Klara Bühl und Co. ihre Stärken auf den Platz bringen. Den "Torhunger", den Barcala lobend erwähnte, auch wenn ihm seine Offensive gegen die Norwegerinnen im Abschluss "nicht kalt genug" war. Dazu den guten "Charakter" und den "Tempofußball", von dem der Spanier würdigend sprach.

All das trug die Bayern in die Top vier - "ein Vorteil" auf dem weiteren Weg, wie Barcala betonte. "Wir haben mehr Zeit, uns vorzubereiten, der Spielplan ist nicht so voll, das schont die Spielerinnen", sagte er, "aber wir müssen das alles auch in einen Vorteil verwandeln".

Und dann in fünf Monaten zum großen Finale in die norwegische Hauptstadt fahren, wie Valerengas Trainer Nils Lexeröd zum Abschied vom Bayern-Campus augenzwinkernd meinte? "Wenn wir spielen wie heute, haben wir eine Chance", sagte Barcala und ergänzte mahnend: "Wenn nicht, nicht. Wir müssen auf dem Platz sprechen!"