"Von Anfang an brennen": Wolfsburg vor wichtigem Rückspiel

Jetzt zählt es: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Kampf um den Einzug in das Champions-League-Viertelfinale im Play-off-Rückspiel bei Juventus Turin gefordert. Nach einer Aufholjagd endete das Hinspiel 2:2 - und die Vorfreude ist riesig.

"Das ist ein unfassbar cooles Stadion, ein perfekter Platz. Alles perfekt, um ein geiles Champions-League-Spiel zu haben", sagte Nationalspielerin Janina Minge vor der Partie im Juventus Stadium: "Wir sind sehr heiß. Es wird sicher ein extrem schwieriges Spiel, aber wir werden von Anfang an brennen und wollen natürlich einen Sieg einfahren."

Trainer Stephan Lerch hatte schon vor dem Hinspiel das Viertelfinale als klares Ziel ausgegeben. "Es ist wichtig, dass hier und da mal der Moment genutzt wird, den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Wir müssen bei uns bleiben und clever sein", sagte er am Mittwoch.

Schon zuvor hatte sich auch Minges Nationalmannschaftskollegin Sarai Linder, die im Hinspiel in letzter Sekunde den Ausgleich erzielt hatte, optimistisch gezeigt. "Wir haben einen 0:2-Rückstand gedreht. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir das in Turin besser machen und mit einem Sieg nach Hause fahren", sagte sie. Dadurch sei die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/Disney+) "dann noch ein offenes Spiel und da können wir nochmal zeigen, was wir können", sagte Linder.