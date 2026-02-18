"Zeigen, was wir können": Wolfsburg vor wichtigem Rückspiel

Jetzt zählt es: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Kampf um den Einzug in das Champions-League-Viertelfinale im Play-off-Rückspiel bei Juventus Turin gefordert. Nach einer Aufholjagd endete das Hinspiel 2:2.

"Wir haben einen 0:2-Rückstand gedreht. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir das in Turin besser machen und mit einem Sieg nach Hause fahren", sagte Nationalspielerin Sarai Linder, die in letzter Sekunde den Ausgleich erzielt hatte.

Dadurch sei die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/Disney+) "dann noch ein offenes Spiel und da können wir nochmal zeigen, was wir können", sagte Linder. Nationalspielerin Vivien Endemann erwartet, "dass jeder wieder alles gibt, wir als Truppe auftreten und das Spiel gewinnen".

Trainer Stephan Lerch hatte schon vor dem Hinspiel das Viertelfinale als klares Ziel ausgegeben. "Das ist unser Anspruch, da wollen wir hin. Das ist die Kategorie, die wir uns zutrauen. Wo ich auch glaube, dass das realistisch ist."