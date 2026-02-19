Wiedersehen mit Schüller: Bayern im Viertelfinale gegen ManUnited

Schnelles Wiedersehen in der Champions League: Die Fußballerinnen von Bayern München treffen im Viertelfinale der Königsklasse auf ihre ehemalige Teamkollegin Lea Schüller und Manchester United. Die Engländerinnen setzten sich am Donnerstagabend im Rückspiel der Play-offs gegen Atletico Madrid mit 2:0 (2:0) durch und zogen nach dem 3:0 im Hinspiel souverän in die Runde der besten Acht ein.

Schüller, die im Januar von München nach Manchester gewechselt war, spielte von Beginn an. Die Tore erzielten jedoch andere: Julia Zigiotti (28.) und Jess Park (41.) sorgten für den Erfolg. Nun kommt es für Nationalspielerin Schüller im Frühjahr zum Duell mit ihrem Ex-Verein, die Münchnerinnen hatten sich als Vierter der Ligaphase direkt für das Viertelfinale qualifiziert.