DFB-Pokal: Bayern in Ingolstadt, Wolfsburg empfängt Freiburg

Die Fußballerinnen von Bayern München dürfen sich im Achtelfinale des DFB-Pokals auf ein Süd-Duell mit kurzer Anreise freuen. Der Titelverteidiger tritt in der Runde der letzten 16 beim Zweitligisten FC Ingolstadt an, wie die Auslosung am Sonntag mit Ziehungsleiter Rudi Völler ergab.

Der Pokal-Rekordsieger VfL Wolfsburg trifft derweil in einem Heimspiel auf den SC Freiburg, gleich vier weitere Bundesliga-Duelle stehen an: Eintracht Frankfurt gastiert bei der TSG Hoffenheim, Union Berlin spielt gegen Carl Zeiss Jena, RB Leipzig hat Werder Bremen zu Gast und der Hamburger SV empfängt Bayer Leverkusen.

Der 1. FC Köln und die SGS Essen erwischten jeweils Auswärtsspiele bei Zweitligisten: Für die Kölnerinnen geht es zum SC Sand, die SGS reist zum früheren deutschen Meister Turbine Potsdam. Gespielt wird das Achtelfinale zwischen dem 15. und 17. November, das Pokalfinale steigt am 14. Mai 2026 wie gewohnt in Köln. - Das Achtelfinale im Überblick:

Union Berlin - Carl Zeiss Jena

RB Leipzig - Werder Bremen

FC Ingolstadt - Bayern München

SC Sand - 1. FC Köln

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Hamburger SV - Bayer Leverkusen

Turbine Potsdam - SGS Essen