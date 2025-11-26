Brand fiebert Heimspiel entgegen: "Kulisse wird sehr cool"

Nationalspielerin Jule Brand blickt voller Vorfreude auf ihr ganz persönliches Heimspiel mit den deutschen Fußballerinnen in der Nations League. "Die Kulisse wird sehr cool. Weil ich aus der Pfalz komme, musste ich auch irgendwie FCK-Fan sein als Kind. Ich war auch ein paar mal auf dem Betze und freue mich daher sehr auf das Spiel", sagte Brand am Mittwoch vor dem Finalkracher gegen Spanien im Fritz-Walter-Stadion.

"Oma, Opa, alle waren Kaiserslautern-Fans", erzählte Brand, die im Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) auf die volle familiäre Unterstützung bauen kann: "Es kommen gefühlt alle ins Stadion, auch meine Oma. Da freue ich mich sehr."

Vor der heimischen Kulisse peilt Brand mit der DFB-Elf in einer Neuauflage des EM-Halbfinals, als das DFB-Team erst in der Verlängerung mit 0:1 unterlag, den Sieg in der Nations League an. "Es geht um einen Titel, vor allem gegen die Spanierinnen. Das ist etwas sehr, sehr Besonderes", betonte die 23-Jährige von OL Lyonnes. Ein Triumph würde auch "ein Zeichen setzen für andere Gegner und Selbstbewusstsein geben", den Wettbewerb nehme die Mannschaft daher "sehr ernst", erklärte Brand: "Wir wollen den Titel."

Auch Abwehrspielerin Franziska Kett betonte: "Es ist ein Finale, das will man natürlich gewinnen." Die Stimmung sei "sehr, sehr gut" im Team: "Wir haben uns gut vorbereitet. Wir müssen den Fokus natürlich auf das Taktische legen, weil wir wissen, was auf uns zukommt. Aber trotzdem wollen wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen." Wichtig sei es "mit viel Selbstvertrauen und viel Mut ins Spiel" zu gehen.

Das Rückspiel findet am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) in Madrid statt.