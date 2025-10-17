DFB-Frauen: Alara rückt für Linder nach

Die DFB-Frauen müssen in den Halbfinalpartien der Nations League gegen Frankreich auf Außenverteidigerin Sarai Linder verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, hat sich die 25-Jährige vom VfL Wolfsburg "in enger Abstimmung" mit Bundestrainer Christian Wück dazu entscheiden, den Lehrgang zu pausieren. Ihr Körper brauche "nach ihrer Verletzungspause weiterhin gezielte Belastungssteuerung." Für sie rückt die 18-jährige Alara Sehitler vom FC Bayern nach.

Linder hatte sich im Viertelfinale der EM gegen die Französinnen im Juli am Sprunggelenk verletzt und war erst Ende September auf den Platz zurückgekehrt. Beim 1:3 im Bundesliga-Topspiel gegen die Bayern am vergangenen Samstag spielte die 29-malige Nationalspielerin erstmals wieder über die komplette Distanz. Sehitler kommt von der deutschen U23, wenige Stunden zuvor war die zweimalige Nationalspielerin mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden.

Die DFB-Frauen treffen am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf im Hinspiel des Nations-League-Halbfinals auf Frankreich, das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) im französischen Caen statt.