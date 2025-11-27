Reisestrapazen: Wück lässt Berger-Einsatz offen

Die Strapazen rund um ihre verspätete Anreise aus den USA könnten Ann-Katrin Berger im Finalhinspiel der Nations League am Freitag in Kaiserslautern gegen Weltmeister Spanien (20.30 Uhr/ZDF) den Platz im Tor der deutschen Fußballerinnen kosten. Bundestrainer Christian Wück setzte am Donnerstag ein Fragezeichen hinter den Einsatz der 35-Jährigen.

"Sie ist definitiv einsatzfähig. Aber wir müssen noch abwarten. Sie hat bisher nicht einmal mit der Mannschaft trainiert", sagte Wück am Donnerstag vor dem Abschlusstraining im Fritz-Walter-Stadion: "Die Reise war strapaziös. Sie war mehrfach am Flughafen, bevor der Flug ausgefallen ist. Das müssen wir ein bisschen berücksichtigen. Das müssen wir erstmal überprüfen und morgen früh entscheiden."

Aufgrund des Flugausfalls war Berger erst mit einem Tag Verspätung am Mittwoch beim Nationalteam eingetroffen. Am Sonntag hatte die Torhüterin mit Gotham FC den Titel in der US-amerikanischen NWSL geholt. In den Halbfinals der Nations League gegen Frankreich fehlte Berger wegen einer Knieverletzung. Als Ersatz steht Stina Johannes vom VfL Wolfsburg parat. Die 25-Jährige hatte gegen die Französinnen starke Leistungen gezeigt.

Entschieden wird der Titelkampf gegen die Spanierinnen um die Topstars Aitana Bonmati und Alexia Putellas im Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid. Rund um die Finals will Wück mit Berger besprechen, ob sie mit Blick auf die WM 2027 auch zukünftig im deutschen Tor stehen wird.