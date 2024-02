5,6 Millionen sehen Triumph der DFB-Frauen

Anzeige

Die erfolgreiche Qualifikation der deutschen Fußballerinnen für die Olympischen Spiele hat dem ZDF eine starke Quote beschert. 5,6 Millionen Fans sahen die Live-Übertragung des 2:0 (0:0)-Erfolgs der DFB-Frauen am Mittwochabend gegen die Niederlande in Heerenveen. Das bedeutete für das ZDF einen Marktanteil von 23,1 Prozent.

Damit übertrumpfte der Erfolg der Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch als meistgesehende Sendung des Tages auch die 20-Uhr-Tagesschau der ARD (4,6 Millionen Zuschauer/Marktanteil: 17,8 Prozent). Bereits der Vorlauf der Fußball-Übertragung ab 20.15 Uhr lockte im Schnitt 3,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme.

Durch den Auswärtssieg im Spiel um Platz drei der Nations League sicherten sich die Deutschen das letzte Europa-Ticket für den Kampf um die Medaillen in Paris (26. Juli bis 11. August).