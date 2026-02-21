654 Einsätze: Milner alleiniger Premier-League-Rekordspieler

Fußball-Profi James Milner ist neuer Rekordspieler der englischen Premier League. Der 40-Jährige stand beim Auswärtssieg von Brighton & Hove Albion beim FC Brentford (2:0) am Samstag in der Startelf und bestritt sein 654. Spiel in der Top-Liga. Damit überholte Milner, der in der 90. Minute ausgewechselt wurde, den früheren Mittelfeldspieler Gareth Barry (Aston Villa und Manchester City).

Milners Karriere begann bei Leeds United, wo er als 16-Jähriger zum damals jüngsten Torschützen der Liga avancierte. In der Folge spielte er auch für Newcastle United, Aston Villa, Manchester City und den FC Liverpool. Mit City und Liverpool gewann Milner drei Meistertitel. Dazu kommen zwei FA-Cup-Siege sowie der Gewinn der Champions League.

Brightons Teammanager Fabian Hürzeler, acht Jahre jünger als Milner, hatte bereits vor der Partie dessen Bedeutung für sein Team hervorgehoben. "Er ist ein Vorbild auf dem Platz und neben dem Platz", sagte der deutsche Coach. Es sei keine Überraschung, dass Milner nun Rekordhalter sei, "weil er eine große Disziplin hat". Milner arbeite jeden Tag mit hohem Einsatz und gebe sich nie zufrieden: "Es ist ein großer Tag für ihn, um uns wieder zu zeigen, warum er der Rekordhalter in der Premier League ist."