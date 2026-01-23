Arteta will Havertz behutsam aufbauen

Teammanager Mikel Arteta will den lange verletzten Fußball-Nationalspieler Kai Havertz beim FC Arsenal behutsam aufbauen. "Er war aus verschiedenen Gründen sehr lange raus. Jetzt müssen wir sehr schlau sein und die Belastung und die Minuten dosieren", sagte Arteta. Die Daily Mail hatte am Freitag berichtet, Havertz habe nach seinem Comeback Mitte Januar einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten, was Arteta dementierte.

"Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Wochen Minuten spielen wird", sagte der Spanier: "Ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Wettbewerb das sein wird. Das hängt auch vom jeweiligen Spielkontext ab." Unabhängig davon sei es "großartig, dass wir ihn haben", betonte Arteta: "Wir können ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen."

Havertz hatte am 11. Januar sein Comeback gegeben, auch im Ligapokal drei Tage später wurde er eingewechselt. Danach kam er jedoch nicht mehr zum Einsatz. Havertz hatte seit August wegen einer Knieverletzung gefehlt. Der Offensivspieler hofft, noch rechtzeitig für die WM in den USA, Kanada und Mexiko in Form zu kommen.