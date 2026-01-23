Auch Frankfurt gegen Hoffenheim abgesagt

Chaos zum Restart: Auch die Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim kann zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga nicht stattfinden. Die für Sonntag (15.15 Uhr) angesetzte Begegnung wurde "witterungsbedingt" abgesagt. Zuvor war bereits das für Samstag geplante Spiel des VfL Wolfsburg bei Carl Zeiss Jena aus Witterungsgründen verlegt worden.

"Die Sportplatzkommission hat die Spielfläche im Stadion am Brentanobad für unbespielbar erklärt", teilte der Deutsche Fußballbund (DFB) mit. Ein Nachholtermin der beiden Spiele werde schnellstmöglich bekanntgegeben.