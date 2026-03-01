Augenhöhlenfraktur: Lewandowski fehlt Barca gegen Atlético

Polens Fußballstar Robert Lewandowski hat sich eine Fraktur der linken Augenhöhle zugezogen und wird dem FC Barcelona zunächst fehlen. Das gab der Klub um Trainer Hansi Flick bekannt. Der 37 Jahre alte Stürmer werde demnach das Rückspiel in der Copa del Rey am Dienstag gegen Atlético Madrid verpassen. Das erste Aufeinandertreffen hatte der Titelverteidiger 0:4 verloren.

Lewandowski erlitt die Verletzung im Ligaspiel am Samstag gegen den FC Villarreal (4:1), indem der frühere Dortmunder und Münchner seinen 14. Pflichtspieltreffer in dieser Saison für Barca erzielte. Der zweimalige Weltfußballer kommt in dieser Spielzeit nur selten über die Rolle des Jokers hinaus. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus.