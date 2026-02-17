Barca-Trainer Flick bricht Interview ab: "Keine Meinung?"

Bei Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona liegen nach einem herben Dämpfer für die Titelambitionen des Klubs offenbar die Nerven blank. In einem Interview nach der 1:2-Niederlage beim FC Girona lieferte sich der 60-Jährige anlässlich einer strittigen Schiedsrichterentscheidung einen verbalen Schlagabtausch mit einem spanischen Journalisten, den er nach einem unbefriedigenden Gesprächsverlauf stehen ließ.

"Was denkst du? War es ein Foul oder nicht? Komm, jetzt kannst du es sagen", forderte Flick zunächst den Reporter vom Streamingdienst DAZN dazu auf, ein zuvor nicht geahndetes Foul an Barcas Abwehrspieler Jules Koundé vor dem zweiten Gegentor zu beurteilen. "Ich bin hier, um Fragen zu stellen", konterte der Reporter. Flick entgegnete: "Keine Meinung? Du hast keine Meinung?"

Flick, dessen Team nach der Auswärtsniederlage die Tabellenführung in Spaniens La Liga an Real Madrid abgeben musste, brach daraufhin das Interview vorzeitig ab: "Okay, dann ich auch nicht. Ich habe nichts zu sagen. Vielen Dank."

Die spanische Sportzeitung "Marca" fand derweil für Barcas zweite Pflichtspiel- Niederlage in Folge deutliche Worte. "Die dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Barcelona", urteilte das Blatt mit Sitz in Madrid. Flicks Team hatte vor dem verlorenen katalanischen Derby am Montagabend auch bei Atlético Madrid eine Pleite kassiert - mit 0:4 im Halbfinalhinspiel des spanischen Pokals.

Bevor der Titelverteidiger am kommenden Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) gegen UD Levante in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will, hat Flick dem Team um Superstar Lamine Yamal zwei Tage freigegeben.