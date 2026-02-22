Barcelona wieder Tabellenführer in La Liga

Der FC Barcelona hat den Patzer von Real Madrid im spanischen Meisterschaftskampf genutzt und die Tabellenführung in La Liga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zeigte sich nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen in Folge formverbessert und wurde ihrer Favoritenrolle gegen Aufsteiger UD Levante mit 3:0 (2:0) gerecht. Nachdem die Blaugrana erst am vorigen Spieltag den Erzrivalen aus Madrid in der Tabelle hatten vorbeiziehen lassen müssen, profitierte Barca (61 Punkte) vom 1:2 der Königlichen (60) in Osasuna.

Gegen das abstiegsgefährdete Levante war die Flick-Elf von Beginn an deutlich überlegen. Marc Bernal (4.) und Frenkie de Jongs 2:0 (32.) sorgten früh für die beruhigende Führung. In der Schlussphase erhöhte Fermin Lopez (81.) sehenswert per Distanzschuss.

Im Kampf um den La-Liga-Titel ist Barcelona am kommenden Samstag (16.15 Uhr/DAZN) gegen den FC Villarreal gefordert. Real ist nach dem Rückspiel der Champions-League-Play-offs gegen Benfica Lissabon unter der Woche am 02. März (21.00/DAZN) gegen den FC Getafe gefordert.