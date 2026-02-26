Bayer-Kapitänin Repohl beendet ihre Karriere

Kapitänin Friederike Repohl (31) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen wird ihre aktive Fußball-Karriere nach der laufenden Saison beenden. Den Entschluss der derzeit verletzten Torhüterin teilte der Verein am Donnerstag mit.

Die Entscheidung sei "unabhängig von der aktuellen Situation entstanden", wurde Repohl in der Mitteilung zitiert: "Sie ist über einen längeren Zeitraum gereift und basiert auf mehreren persönlichen Überlegungen." Mit einem Anfang Februar erlittenen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie wird Repohl noch länger ausfallen, seither kommt die vom FC Liverpool ausgeliehene U23-Nationaltorhüterin Rafaela Borggräfe für Leverkusen zum Einsatz.

"Wir drücken Friederike fest die Daumen, dass sie sich noch einmal auf den Platz zurückkämpfen kann, freuen uns auf die verbleibenden Monate und wünschen ihr auch für die Zeit danach nur das Beste", sagte der Sportliche Leiter Achim Feifel. Repohls Vertrag läuft im Sommer aus, seit ihrem Wechsel 2021 vom VfL Wolfsburg hat sie 83 Pflichtspiele für die Werkself absolviert.