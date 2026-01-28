Bayern-Spiel in Jena abgesagt

Das strenge Winterwetter in Teilen des Landes hat erneut Auswirkungen auf den Spielplan der Fußball-Bundesliga. Auch die Begegnung der Double-Gewinnerinnen des FC Bayern am Freitag bei Carl-Zeiss Jena muss witterungsbedingt abgesagt werden.

Nach der am Mittwoch erfolgten Beurteilung der Sportplatzkommission ist die Rasenfläche in der Jenaer ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld nicht bespielbar. Ein Nachholtermin für das Duell des 16. Spieltags steht bereits fest: In Abstimmung mit beiden Vereinen wird das Spiel am Mittwoch, 11. Februar, um 18.00 Uhr (DAZN) ausgetragen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Jena war zuletzt schon einmal von einer Absage betroffen: Die Begegnung mit dem VfL Wolfsburg am 15. Spieltag wurde auf den 18. März (18.00 Uhr) verlegt. Auch das Treffen zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim musste verschoben werden. Es findet nun am 4. Februar (18.00 Uhr) statt.