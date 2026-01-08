Bayern verpflichten Mittelfeldspielerin Amani

Der deutsche Double-Gewinner Bayern München hat die ivorische Nationalspielerin Bernadette Amani aus der ersten spanischen Liga verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt die defensive Mittelfeldspielerin von CD Tenerife Femenino nach München. Dort erhält die Nationalmannschaftskapitänin der Elfenbeinküste einen Vertrag bis Sommer 2029.

Die 28-Jährige sei "eine äußerst zweikampfstarke und kompakte Spielerin, die durch ihre Schnelligkeit, Stabilität aber auch ihr sicheres Passspiel überzeugt", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern: "Bernadette ist sehr aufgeschlossen, lernbereit und zeigt eine bemerkenswerte Neugier, sich weiterzuentwickeln. Wir schätzen besonders ihre engagierte und teamorientierte Art."

Amani spielt seit 2019 in Spanien. In der laufenden Saison stand sie für den Tabellenfünften der La Liga Feminin in zwölf von 14 Saisonspielen in der Startelf und erzielte ein Tor. Der Wechsel zum Tabellenführer aus München erfülle sie "mit großer Freude - für mich geht damit ein Traum in Erfüllung", erklärte Amani.