Bayerns Alara erleidet Kreuzbandteilriss

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen lange auf Nationalstürmerin Alara Sehitler verzichten. Die 19-Jährige habe im Training am Sonntag "eine Teilruptur des vorderen Kreuzbands im linken Knie" erlitten, teilten die Bayern am Dienstag mit. Alara werde vorerst konservativ behandelt und nicht operiert, sie soll engmaschig kontrolliert werden, um den Heilungsverlauf zu bewerten.

Die Münchnerinnen gehen nach aktuellem Stand von einer Ausfallzeit von "mehreren Wochen" aus. Alara wird auch der Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen im März fehlen.